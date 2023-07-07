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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميكالي: نهائي أفريقيا صعب ونحترم المغرب.. وهدفنا التتويج والعودة بالكأس

ميكالي
ميكالي
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قال البرازيلي ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، إن مواجهة المغرب فى نهائي أفريقيا غدا لن تكون سهلة والمنافسة قوية، ولكننا نتطلع للفوز والتتويج بالبطولة، ونمتلك جيلا واعدا وقادرا على تحقيق حلم الجمهور المصري والتتويج بالبطولة.

وجاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى حضره ميكالى كل من: تياجو المدرب العام وإبراهيم عادل نجم المنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي للمنتخب وخالد سرحان المترجم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الفراعنة والمغرب غدا السبت في تمام الثامنة مساء في نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

البرازيلي روجيرو ميكالي موتمر المغرب