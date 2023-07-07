ريال مدريد يرصد 35 مليون يورو راتبا لـ "مبابي"

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد يمكنه إبرام عقود كبيرة هذا الصيف ، على الرغم من تجديد ملعبه ، فضلا عن توقيع عدد من الصفقات ، بما في ذلك الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام ، والتي بلغت 103 ملايين يورو.



وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن سعر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يتراوح بين 180 مليون يورو و 200 مليون يورو ، وأن راتبه سيتراوح بين 25 و 35 مليون يورو ، وأن راتبه سيتراوح بين 25 و 35 مليون يورو. النادي الملكي جاهز بالفعل لتقديم كل ذلك.



وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد ينتظر فقط إشارة إيجابية من كيليان مبابي بأن اللاعب يريد الرحيل للنادي الإسباني ، ما يعني أن ريال مدريد سيدخل في مفاوضات مباشرة.



وأعلن ناصر الخليفي ، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي ، أن مبابي لن يغادر مجانًا ، ومنحه أسبوعين ليقرر قراره النهائي بشأن التجديد من عدمه ، وأكد أن استمرار مبابي مع النادي مرهون بالتجديد. وقال عقده: “الوضع واضح كيليان نريده أن يبقى إذا كانت رغبته في البقاء”.



ونجح ريال مدريد في إتمام بعض الصفقات المهمة هذا الصيف ، لعل أبرزها ضم النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام ، بالإضافة إلى عودة فران جارسيا وإبراهيم دياز ، بالإضافة إلى صفقة أردا جولر التي ضمت أيضًا الإسباني المهاجم جوزيلو.