استئناف امتحانات تأهيلي الدكتوارة بكلية التربية الرياضية في سوهاج



استقبل الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، مجموعة من الطلاب الوافدين من المملكة العربية السعودية، وذلك بعد استكمالهم تأدية امتحانات تأهيلي الدكتوراه بكلية التربية الرياضية، التي تم استئنافها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تقدم كافة التيسيرات للوافدين بمرحلة الدراسات العليا، فيما يخص إجراءات التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، وذلك استمرارًا لسياسة جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، وحرص الجامعة على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعة ونظرائها بالدول العربية.

ورحب الدكتور حسان النعماني، بالطلاب الوافدين علي أرض جامعة سوهاج، وقال ان الجامعة تسعي لزيادة قبول الطلاب الوافدين بالكليات المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة الخاصة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، ولتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط، وتحقيقًا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠، حيث بلغ عدد طلاب الدراسات العليا الوافدين هذا العام بالجامعة أكثر من ١٠٠ وافد من الدول العربية والافريقية المختلفة. مشيرا إلى أهمية الطلاب الوافدين في خلق أواصر المحبة بين الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء أشاد الطلاب الوافدين بالإمكانيات المتاحة بالجامعة من أعضاء هيئة تدريس ذو خبرة، ومعامل حديثة وقاعات تدريس، ووسائل تواصل عبر المنصة الإلكترونية.