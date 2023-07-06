"نوعية عين شمس" تنظم مهرجان "يوم من الإبداع" على مسرح طلعت حرب

تنطلق فعاليات المهرجان السنوى لمشاريع تخرج قسم الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، يوم الأحد الموافق 9 يوليو بمسرح طلعت حرب بالكلية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، والأستاذ الدكتور أحمد نبيل رئيس قسم الإعلام.

صرح الدكتور أحمد نبيل رئيس القسم بأن مشروعات القسم تعكس موضوعات وقضايا مهمة فى المجتمع المصرى تتنوع بين اجتماعية وبيئية وتراثية وفلسفية ووطنية، وتمت معالجتها بقدر كبير من الاحترافية وتم إنتاجها بكل تفاصيلها بمجهود طلابي خالص وبمعدات الكلية فكانت النتيجة مثمرة بشكل يجعلنا نفخر بخريجي القسم الذين تم إعدادهم بالفعل لسوق العمل.

ويقدم المهرجان هذا العام مجموعة متنوعة من مشروعات التخرج المتميزة لطلاب القسم والتي تتنوع ما بين العروض المسرحية المختلفة وفئات الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة والأفلام الروائية القصيرة وكذلك الفنون الصحفية المختلفة بالإضافة لإقامة معرض للتصوير الفوتوغرافي والصحفي على هامش المهرجان.

هذا فضلًا عن أن انعقاد هذه الدورة من المهرجان يتزامن مع حصول القسم على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهو ما يُعد قيمة مضافة للمهرجان، ويضفي عليه رونقًا خاصًا.