انطلاق فعاليات النسخة الثانية من "منتدى شباب صنَّاع السلام" بجنيف.. صور

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صناع السلام، بقلعة بوسيه بسويسرا بمشاركة ٥٠ شابًّا وشابةً من ٢٤ دولة حول العالم.

‎وأعلن مجلس حكماء المسلمين، إطلاق النسخة الثانية من المنتدى بالشَّراكة مع مؤسسة روز كاسل ومجلس الكنائس العالمي؛ وذلك بهدف تأهيل جيلٍ من الشباب قادرٍ على المساهمة بشكل فاعل في صناعة السلام، وبناء الأوطان ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.

‎وأعرب المشاركون عن سعادتهم باختيارهم للمشاركة في هذا الحدث العالمي، مؤكِّدين أن منتدى شباب صنَّاع السلام يمثِّل فرصة حقيقيَّة لهم لمشاركة أفكارهم ومبادراتهم الملهمة مع أقرانهم من الشباب، والاستفادة من التَّجارب العالمية في مجالات صنع السلام، والتعايش المشترك، ومواجهة كافة أشكال الكراهية والعنصرية والتَّعصب والتَّمييز.

‎وتشهد فعاليات اليوم الأول جلسة ترحيبية بالمشاركين، يعقبها عدد من الأنشطة والمحاضرات حول بناء السلام عبر التقارب الثقافي، ودور الأديان في صناعة السلام؛ من خلال إلقاء الضوء على عددٍ من النصوص الدينيَّة الداعية للسلام، ودور الشباب في صناعة السلام حول العالم.

‎يُذكر أن النسخة الأولى من المنتدى جاءت انطلاقًا من مبادرة من مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالشراكة مع الأزهر الشريف، وأسقفية كانتربري الأنجيليكانية برئاسة نيافة الأسقف جاستن ويلبي، وتم تنظيمُها في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 8 إلى 19 يوليو عام 2018م.

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