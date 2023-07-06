ننشر أسماء أوائل طلاب دمياط في امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، أسماء أوائل طلاب المحافظة في امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية ٢٠٢٣م "جميع التخصصات".

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى امس الأربعاء نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأعلن حجازى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) ، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات، 5 سنوات) ، ووجود أكثر من اسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج – دراسة بنظام الاعداد المهنى ، دراسة بنظام التكنواوجيا التطبيقية).

وجاءت اسماء اوائل طلاب المحافظة في امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية ٢٠٢٣م "جميع التخصصات" بمحافظة دمياط كالتالي:

FB_IMG_1688643951247

FB_IMG_1688643949176

FB_IMG_1688643947127