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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ننشر أسماء أوائل طلاب دمياط في امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، أسماء أوائل طلاب المحافظة في امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية ٢٠٢٣م "جميع التخصصات".

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى امس الأربعاء نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأعلن حجازى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) ، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات، 5 سنوات) ، ووجود أكثر من اسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج – دراسة بنظام الاعداد المهنى ، دراسة بنظام التكنواوجيا التطبيقية).

وجاءت اسماء اوائل طلاب المحافظة في امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية ٢٠٢٣م "جميع التخصصات" بمحافظة دمياط كالتالي:

 

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الدبلومات الفنية المدارس الثانوية الفنية مديرية التربية والتعليم بدمياط