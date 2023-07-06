محافظ الشرقية يصدر قرارا بوقف رئيسي وحدتي كفر العزازي ومنشأة رضوان

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، القرار رقم (5417) لسنة 2023 بوقف، السيد / أ. ح. م - رئيس الوحدة المحلية بكفر العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالدرجة الأولى تنمية إدارية عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

كما أصدر المحافظ القرار رقم (5425) لسنه 2023 بوقف كل من:، السيدة / ف. ع. م - رئيسة الوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الأولى أ تنمية إدارية، السيد / ع .م. ح - رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الأولى هندسة مساعدة ( منتدب من مديرية الإسكان بالشرقية).

- السيد / م. أ .م - فني تنظيم رخص بالوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الأولي أ فنون وعمارة.، السيد / م .أ. م - فني صيانة ثالث بالوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الثالث ب هندسة مساعدة عن العمل احتياطيا لمده 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

وأوضح المحافظ أن القرارين جاءا بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرتي إدارتي المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية وعلى مأموريتي التحقيق رقمي 319 - 323 لسنه 2023 تحقيقات المحافظة.