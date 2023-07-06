محافظ السويس: قريبا.. افتتاح أكبر مجمع طبي بمدن القناة وسيناء بـ4 مليارات جنيه

واصلت لجنة الصحة بمجلس النواب زيارتها الميدانية بمحافظة السويس لليوم الثالث للوقوف على آخر استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تنطلق في النصف الثاني من العام الجاري.

والتقى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، بحضور أعضاء لجنة الصحة بالنواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والقيادات التنفيذية ونواب السويس ومديرو ومسؤولي قطاع الصحة.

وأعلن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس أن المحافظة على موعد مع افتتاح المجمع الطبي قريبا والمقام بمنطقة 24 أكتوبر والمقام على ومساحة 35 ألف متر بتكلفة 4 مليارات جنيه وهو اكبر مجمع طبي بمدن القناة وسيناء وذلك بالتزامن مع بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس، لافتا إلى نجاح التشغيل التجريبي للتأمين الصحي بمراكز طب الأسرة عقب تطويرها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام غير مسبوق بقطاع الصحة ويقوم بتذليل كافة العقبات لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع السبكي أن الهيئة أعدت تقرير عن مقومات النجاح في محافظات بورسعيد- الإسماعيلية- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان لتكون بداية لمحافظة السويس من حيث انتهى الآخرون، لتستفيد من تلك التجارب وتحقق مكاسب معنوية وتقدم مستوى أفضل من الخدمات الطبية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أنه انه سيراعي مطالب محافظ السويس والتي تستهدف الحفاظ على استمرار الموارد وإعداد لائحة للأطباء تشمل الحوافز وفق ما يقدمونه من خدمات فعلية تتماشى وطبيعة السويس.

واستعرض أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب على محافظ السويس بعض المعوقات التي رصدوها خلال جولتهم الميدانية أمس على المراكز الطبية والمنشآت الصحية والمستشفيات، بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة كما طالبت اللجنة بسرعة تجهيز المستشفيات تمهيدا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

وأهدى المحافظ درع السويس للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحه درع المحافظة تكريما له، ويجري وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى، لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.