بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: وضوح السوق من أهم عوامل جذب المستثمرين

قال الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إنه من المهم إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، إذ أنها تعطي انطباع جيد للمستثمر كونها تمكنه من دراسة ورؤية السوق والشركات محل التصفية بصورة أكثر دقة فضلا عن التعمق في إدراك مجال العمل والسوق الذي يعمل فيه ويزيد من استثماراته فيه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من عوامل المنافسة وجذب المستثمرين هي وضوح السوق الذي يتعاملون فيه سواء كان سوق تجارياً أو صناعياً أو غيره بشكل كامل.

وأشار إلى أن إنشاء المنصة سالفة الذكر تؤثر بشكل إيجابي ومباشر على بيئة الأعمال أو التقارير التي تخرج عن بيئة الأعمال في مصر خلال الوقت الحالي.

ولفت إلى أن التوقيع الإلكتروني يعد إحدى الركائز والآليات لمضاعفة الاستثمار وتيسيره، إذ يعطي فرصة لتوفير الوقت والجهد للمتعاملين في الأسواق خاصة في مجال الاستثمار بالتحديد، كون العامل الزمني يعد أساسيا في هذا المجال.