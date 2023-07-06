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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة جديدة تربط زيادة الوزن بـ5 سرطانات جديدة

زيادة الوزن ج
زيادة الوزن ج
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ربطت دراسة جديدة بين السمنة وخمسة أنواع من السرطان لم يعتقد في وقت سابق أن لها علاقة بزيادة الوزن.
ووجد باحثو منظمة الصحة العالمية أن الأشخاص الذين يعانون من وزنهم من سن 18 إلى 40 هم أكثر عرضة للإصابة بـ 18 نوعا مختلفا من الأمراض.

وتشمل السرطانات الجديدة المرتبطة بالوزن:
 
• اللوكيميا.
• سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية.
• سرطانات الرأس.
• الرقبة.
• المثانة.
• وقالت الدكتورة باناجيوتا ميترو، من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان: "هذه الدراسة الكبيرة لها آثار مستقبلية على الصحة العامة، حيث ثبت أن السرطانات الإضافية، مثل اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية، مرتبطة بزيادة الوزن والسمنة".
• وأضافت: "تظهر الأدلة الخاصة بنا أن الحفاظ على وزن صحي طوال الحياة هو أحد أهم الأشياء التي يمكن للأشخاص القيام بها لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، والوقاية المبكرة في مرحلة البلوغ هي المفتاح".

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