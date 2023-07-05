بروس ويليس ينجو بأعجوبة خلال تصوير أخطر مشهد في حياته

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقرير اليوم الأربعاء عن أهم محاور كتاب "آخر أبطال الأكشن من حيث: النجاحات، الإخفاقات وصراعات ملوك هوليوود"، الذي صدر في 28 يونيو 2023، وكان أهم ما تناوله هو تفاصيل مشهد خطير كاد أن ينهي حياة الفنان العالمي بروس ويليس، وذلك في كشف جديد عنه وعن معركته مع مرض الخرف الذي كان السبب وراء اعتزاله التمثيل، وكذلك عن قصة أول أجزاء سلسلة أفلام "داي هارد " التي عرضت عام 1995.

أظهر المؤلف نيك دي سيملين في الكتاب أنه خلال تصوير أحد المشاهد المؤثرة في أول أجزاء سلسلة "داي هارد"، ظن فريق العمل أن بروس قد مات نتيجة انفجار خزان كبير من البنزين.

وأفاد بأن المشهد كان بمثابة الأخطر في الفيلم، لذلك تقرر تصويره في أول مشهد من العمل ككل، تداركا لأي أضرار جسدية يمكن أن تلحق بالنجم، لكنه استطاع النجاة من كتلة اللهب الضخمة، بعدما ظن المخرج وفريق العمل أن ويليس قد تأثر بالحرق واللهب .



وهي من أهم مقتطفات الكتاب الذي يحكي لنا الكثير من المشاكل التي واجهت تصوير فيلم Die Hard، خاصة التوتر الدائم بين البطل ومخرج الفيلم جون ماك تييرنان، الذي كرر أكثر من مرة أن العمل مع بروس ويليس كان صعبا جدا.

ونجح الفيلم، الصادر عام 1988، وأصبح من أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في ذلك العام، وانطلقت من بعده سلسلة أجزاء، حتى أصبح اليوم أيقونة من أيقونات أفلام الأكشن الأمريكية، وارتبط بجيل من المشاهدين، منافسا بطولات سيلفستر ستالون وآرنولد شوارزنيغر، وفقا لما جاء في الكتاب.



ووفقا لموقع "آمازون" لا يقتصر الكتاب على ويليس فقط، بل يحكي قصصا من وراء كواليس أفلام أبطال الحركة الذين سطع نجمهم في هوليوود في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.