المؤبد لصاحب محل مأكولات والسجن 15 عاما لاثنين آخرين لإتجارهم في المخدرات ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد على صاحب محل مأكولات وبالسجن 15 عاما لاثنين من معاونيه وتغريم الأول مبلغ 2 مليون جنيه ومصادرة المضبوطات بتهمة ترويج المخدرات بمدينة بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي.

كانت معلومات سرية قد وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام صاحب محل شهير لبيع المأكولات في مدينة بنها بجلب كمية كبيرة من المخدرات لترويجها خلال عيد الأضحى المبارك بمساعدة اثنين من معاونيه.

جرى عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية فجرى تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث القليوبية وبالتنسيق مع رئيس مكتب مكافحة المخدرات وتوصلت التحريات إلى أن المتهم قام بجلب كمية كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة لترويجها خلال الاحتفال في عيد الاضحى في القليوبية، وأنه يستغل كونه يمتلك محل للمأكولات شهير في بنها لتوزيع المخدرات كما توصلت التحريات إلى أن المتهم يعتزم ترويج كمية من الحشيش في الساحل الشمالي مستغلا زحام المصايف.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة توجهت قوة كبيرة من مباحث القليوبية وتم مداهمة المحل وألقي القبض على المتهم ويدعى "م س و" واثنين من معاونيه وبالتفتيش تم العثور على 8 كيلو حشيش وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة والعقاقير المخلقة وضيط سيارتين فارهتين وطبنجة ومبالغ مالية كبيرة وقدرت قيمة المخدرات بنحو 3 مليون جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات من المخدرات بقصد الاتجار والترويج وجرى إحالتهم للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.