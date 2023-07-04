إحالة متهمين بالإتجار في الحشيش في البساتين إلى المحاكمة

أحالت نيابة البساتين الجزئية، متهمين ضبط بحوزتهما كيلو و300 جرام حشيش، الى المحاكمة، وتسلمت النيابة التقرير الخاص بالطب الشرعي والذى أفاد بأن المضبوطات عبارة عن جوهر الحشيش المخدر.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،300 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بدائرة القسم والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.