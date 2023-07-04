وزير الخارجية الإيطالي يدعو لتعاون شامل مع إفريقيا

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده ستستضيف يومي "5 و6 نوفمبر المقبل"، القمة الإيطالية الإفريقية في روما.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن نائب رئيس الوزراء قال بمناسبة الاجتماع الثاني مع سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى ديوان رئاسة الجمهورية، إن اجتماع اليوم "خطوة في مجال الاستعداد لهذا الحدث المهم"، آملًا "حضور أكبر عدد ممكن من رؤساء الدول والحكومات".

وشدد تاياني على القول: "إننا لا نريد أن يكون اجتماعًا رسميًا"، مبينًا أن الهدف يتمثل بـ"عقد اجتماع حقيقي لتعزيز تعاوننا.. يمكننا التحدث أيضًا عن خطة ماتّي لإفريقيا التي يجب أن تكون بالضرورة، جزءًا من خطة مارشال الأوروبية الأكثر أهمية".

وأشار إلى استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، التي "تنص بالفعل على تخصيص 150 مليار يورو"، واختتم مذكّرًا بـ"جميع مبادرات التعاون الإيطالي من أجل الأمن الغذائي".