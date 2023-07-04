غدًا.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا الأربعاء، مؤتمرًا لإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أن الامتحانات صارت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، وتحقيق الانضباط والنظام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية 2023، 715432 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.