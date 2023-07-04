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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يستقبل الأنبا بنيامين للتهنئة بعيد الأضحي المبارك

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والقمص بولا يعقوب وكيل المطرانية لتوجية التهنئة إلي الدكتور احمد القاصد  بعيد الأضحي المبارك، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذة الزيارة ووجه لهما وللأخوة الأقباط التحية، متمنيا استمرار اللقاءات المتبادلة بين الطرفين فى جميع المناسبات والأعياد تأكيدا على روح الوحدة الوطنية والمحبة التي تجمع الجميع في رحاب الوطن الغالي، داعيا الله ان تظل مصر وشعبها فى رباط إلى يوم الدين فى ظل قيادتها السياسية الحكيمة.

وأكد مطران المنوفية، حرصه الدائم على زيارة الجامعة وتقديم التهنئة لأبناء الجامعة فى جميع المناسبات والاحتفالات، موجها خالص التهنئة  بهذه المناسبة العطرة، ومتمنيا المزيد من التطور والازدهار لجامعة المنوفية، ومثمنا جهود رئيس الجامعة لتطوير الجامعة، وإنشاء مشروعات عملاقة تخدم أهالي المحافظة.

الانبا بنيامين مطران المنوفية المناسبات والأعياد تهنئة بعيد الأضحى المبارك