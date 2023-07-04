الرئاسة الفلسطينية تدين موقف الولايات المتحدة مما يجري في مخيم جنين

قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن بلاده تدين موقف الولايات المتحدة مما يجري في مخيم جنين، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الحل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون شاملا بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان على جنين إلى 10 أشخاص بعد العثور على جثمان في صباح اليوم، بالإضافة إلى 100 جريح بينهم 20 في حالة خطرة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ما بين الحين والآخر على مواقع تستهدف فيها المقاومين الفلسطينيين، كما أن هناك جرافات في محيط المخيم وتواصل استهداف منازل المواطنين.

وي ليلة أمس، تم إرغام مئات المواطنين في مخيم جنين على ترك منازلهم، حيث تتم إعادة مشاهد التهجير القسري بعامي 1948 و1967، كما شهدت عدة منازل اقتحامات من قوات الاحتلال، فيما قالت مصادر إسرائيلية إعلامية، إن نحو 120 فلسطينيا تم اعتقالهم من مخيم جنين، ومن أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ليلة أمس، تم اعتقال 9 فلسطينيين، وتواصل قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل، وأحدثت ثقوبا في جدران بعض المنازل واخترقت هذه الثقوب وانتقلت من منزل إلى آخر.



