انطلاق الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

انطلقت، منذ قليل، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مصر، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث الحراك العربي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة جنين ومخيمها.

ويعقد الاجتماع غير العادي لمندوبي الدول الأعضاء بالجامعة العربية بمقر الأمانة العامة في القاهرة، لبحث التطورات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي الغاشم والهمجي المستمر لليوم الثاني على التوالي والمتصاعد على الشعب الفلسطيني خاصة في مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية والذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

وسيناقش المجلس أيضًا الخطوات العربية الواجب اتخاذها تجاه هذا العدوان، وخطورة ما قام به جيش الاحتلال بإجبار سكان المخيم على ترك منازلهم ليلا، والتي تضاف إلى جرائمه في تهجيرهم قسريا من أراضيهم التي اقتلعوا منها عام 1948، وما ارتكب بحقهم عام 2002، وما يجري اليوم بحقهم.

ومن المقرر أن يخرج الاجتماع الطارئ بقرار يبلور الحراك العربي لوقف العدوان، وإجبار إسرائيل على الانسحاب الفوري من جنين ومخيمها، ووقف إجراءاتها الأحادية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أمس الاثنين، مخيم جنين للاجئين بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، مدعومين بالطائرات الحربية والمسيّرة وقامت بقصفه بالذخيرة الحية، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين بينهم 20 في حالة الخطر، بالإضافة إلى تدمير العديد من المنازل والبنى التحتية المدنية وقطع الكهرباء والماء عن المخيم.