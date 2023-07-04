جار إعلانها.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023.

وأكد مصدر عن انتهاء المراجعة لجميع النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، وجار اعتمادها من الوزير الدكتور رضا حجازي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولفت المصدر، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، مقاربة للعام الماضي 2022، وقد تزيد نسبة النجاح قليلا.

وستتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط للاستعلام عن النتيجة عبر موقعها الرسمي فور اعتمادها، وكذا إعلان الأوائل.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أن الامتحانات صارت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، وتحقيق الانضباط والنظام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية 2023، 715432 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.

للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، فور إتاحتها رسميا على موقع الوزارة:

https://fany.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR0Fnb6gfUVRUiU_WGib-SNMIi7-CULgbstHVUL0BnEtreBwEHnV86aq9Ao_aem_ASo6aMDHpeXnTF91DqCGizupSmo-avf4C3hueI1FYy4l8U2YyNGJ29SAqQxO-arUXGg