مصطفى كامل يلزم المطرب أحمد سعد بالاعتذار لسيدات تونس

أصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بيانا بشأن الأحداث التي وقعت في حفل تونس الأخير.

جاء في البيان: “رداً على ما أثير خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الأحداث التي وقعت داخل أرض الوطن الحبيب والشقيق تونس الخضراء. وطرفي النزاع فيه. الفنان أحمد سعد عضو نقابة المهن الموسيقية المصرية والسادة الأشقاء التونسيين منظمي حفله الغنائي أو المتعاقدين معه على إحياء الحفل”.

وتابع: :بداية ً، تؤكد نقابة المهن الموسيقية بمصر على متانة وقوة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين مصر وتونس على كافة المستويات والأصعدة".

وأشار كامل في بيانه إلى أنه بعد البحث الكامل في ملابسات النزاع من قبل النقابة العامة للمهن الموسيقية وبمعرفتي شخصياً كنقيب عام لموسيقيين مصر قررنا الآتي: -

أولاً؛ إلزام الفنان أحمد سعد بعمل فيديو يتضمن اعتذارا لسيدات تونس المحترمات رداً على ما قام به لفظياً وجهاً لوجه لسيدة فاضلة من شقيقاتنا التونسيات المحترمات. بعبارة تتضمن (أسكتي أنت ِاو أخرسي أنت ِ).

ثانياً: توجيه اللوم والعتاب لكل الأشقاء منظمي الحفل بدولة تونس الحبيبة والشقيقة لعدم إبلاغ نقابة الموسيقيين المصرية بنصوص العقود المبرمة بينها وبين الفنانين المصريين مسبقاً وقبل إقامة أية حفلات فنية. حتى تكون النقابة على دراية تامة بكل ما يخص أعضاؤها والتصرف الفوري في حال حدوث مثل هذه المشكلات .

ثالثاً: مخاطبة كافة جهات الدولة الرسمية والسيادية. لضرورة حصول الفنانين المصريين على خطاب رسمي من النقابة للسفر للخارج. حتى تكون النقابة ضامناً وفاعلاً أساسياً لكافة تصرفات الأعضاء بالإيجاب أو السلب.

وتهيب النقابة العامة للموسيقيين بمصر ضرورة عدم الانجراف نحو إضافة أي بعد عنصري أو تمييز. حيث إن الخلاف الذي حدث يجب أن يقتصر على أطراف الواقعة وعلى بنود العقد المبرم بينهما. دون الزج بعبارات تؤثر على قوة العلاقات الصلبة بين مصر وأي دوله شقيقة بوطننا العربي الغالي.

وفي النهاية أتقدم بشخصي وبصفتي نقيباً عاماً لموسيقيين مصر. وفنان مصري محب وعاشق لكل بلداننا العربية الشقيقة بخالص الاعتذار لسيدات تونس الخضراء الحبيبة عما حدث من لفظ أثار استياء حضراتهن.

متمنياً استمرار أواصر الحب والأخوة والصداقة والاحترام بين مصرنا الحبيبة ووطننا العربي بأكمله.