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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلي بكأس مصر

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

باتشيكو بطولة بيراميدز البنك كاس مصر