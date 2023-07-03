إدانات عربية وإسلامية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.. ومطالبات بتدخل دولي

أثارت الانتهاكات الموسعة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين ردود فعل عربية وإسلامية.

وقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين.

وحذرت الوزارة في بيان من استمرار دوامة العنف، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بينما أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة "للجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي" في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد، معتبرة أن هذه "الجريمة النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم".

وحملت المنظمة إسرائيل المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة، ودعت، في الوقت نفسه، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاثنين، عبر "تويتر" إن "قصف المدن والمخيمات بالطيران، وتجريف المنازل والطرقات هو عقاب جماعي، وانتقام لن يؤدي إلا لمزيد من تفجير الموقف"، وناشد أنصار السلام في العالم التدخل الفوري لوقف هذه العملية.

وعبرت مصر عن رفضها الاعتداء وأدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد البيان رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين في استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، لا سيما القانون الإنساني الدولي الذي يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدى إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة.

وطالبت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي تزداد معاناته يوماً بعد يوم.

واستنكر البرلمان العربي بشدة العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، والذي أوقع عدد من الشهداء والمصابين في حالات خطرة فضلا عن قيامها بعمليات اعتقال واسعة، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحية للطرق، واصفا إياها بجريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأشار البرلمان العربي إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان ممنهج ومدروس تستهدف منه تخويف وترويع الشعب الفلسطيني، لإسكات صوت الحق وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، مطالبا بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان، ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة.