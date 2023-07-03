استنكار عربي للعدوان الإسرائيلي على جنين وسط تحذيرات من تداعياته على الأمن

قال الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العملية العسكرية الغاشمةالتي يباشرها الاحتلال الاسرائيلي في جنين المحتلة مدانة بالكامل.

واعتبر أبو الغيط ،أن قصف المدن والمخيمات بالطيران وتجريف المنازل والطرقات هو عقابجماعي وانتقام لن يؤدي سوى لمزيد من تفجير الموقف.

وناشد أبو الغيط أنصار السلام في العالم التدخل الفوري لوقف هذه العملية المشؤومةوالاجرامية.

من جانبه استنكر البرلمان العربي بشدة العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيليعلى مخيم جنين، والذي أوقع عدد من الشهداء والمصابين في حالات خطرة فضلا عنقيامها بعمليات اعتقال واسعة، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنيةالتحية للطرق، واصفا إياها بجريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل، داعيا المجتمع الدوليوالأمم المتحدة بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلةالحرب الإسرائيلية.

وأشار البرلمان العربي إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان ممنهجومدروس تستهدف منه تخويف وترويع الشعب الفلسطيني، لإسكات صوت الحق وفرضالأمر الواقع بالقوة العسكرية، مطالبا بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان،ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عنقضيته وأرضه المحتلة.

كما أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانا ادانت فيه بأشد العبارات العدوانالذي يشنه الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين وما يوقعه هذا العدوان الإجرامي منضحايا ودمار في سياق إستمرار وتصاعد العدوان والاجتياحات الإسرائيلية وإستخدامالقوة العسكرية المفرطة بما فيها الطيران ضد العزل في المدن والقرى والمخيمات إلى جانبما يرتكبه المستوطنون من إعتداءات و يمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم، دولة الإحتلال المسؤوليةالكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وإنتهاكا للمواثيق والقوانينوقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلامالإقليمية والدولية.

كما حذرت الأمانة العامة، من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمنوالإستقرار بفلسطين والمنطقة، وتدعو المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والدولالأعضاء لتحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي وتوفير الحمايةللشعب الفلسطيني.