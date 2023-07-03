قصر ثقافة المنيا يقدم احتفالية فنية بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

شهدت ساحة نادى المهندسين بالمنيا الجديدة احتفالات فرع ثقافة المنيا، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة فنون شعبية طفل لقصر ثقافة المنيا حيث قدمت تبلوهات غنائية راقصة منها صيادين السويس، قلب الدنيا، الدراويش والفرقة من تدريب الفنان يحيى عبد العليم.

كما قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا عرض فنى كوكتيل من الأغانى الوطنية على صوتك جماع، انا كتكوتة أيتن سيد، حلوين من يومنا مصطفى محمد ، شعر بعنوان ثورتنا شمس نادر، حلوة يا بلدي ميريت ايمن، الله اكبر محمد احمد طه، هنقول كلام فرديات، شعر بعنوان ع الميدان مى شريف، احنا الشعب عمار ياسر، ثوار ثوار أريج احمد والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلى.

فعاليات الاحتفال ينظمها الفرع برئاسة د. رانيا عليوة ، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى وذلك بحضور د . رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا ، د أحمد البدوى وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس النقابة الفرعية بالمنيا ، د منصور عبد الرسول عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الاسكان، واللواء زكريا عبد الحكيم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، مهندسة كاميليا عبد العظيم عضو مجلس ادارة النقابة، مهندس محمد عاشور مديرعام. نادى المهندسين بالمنيا الجديدة ، وبعض من القيادات الثقافية وأعضاء النادى.

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