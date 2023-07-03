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الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 20500 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 115 شاحنة و 120 سيارة.

وشملت حركة الواردات 300 طن بضائع ، 95 شاحنة و 110 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 20700 طن بضائع ، 20 شاحنة و 10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال السفينة AKTE - I فارغة لشحن فوسفات والعبارة القاهرة بينما تغادر السفينة ROYAL - O  وعلي متنها 20500 طن فوسفات تصدير الي الهند.

كما شهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و 105 شاحنة حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة  بينما استقبل الميناء السفينة سينا، ويستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1580 راكب بموانئها.

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