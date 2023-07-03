تصدير 20500 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 115 شاحنة و 120 سيارة.

وشملت حركة الواردات 300 طن بضائع ، 95 شاحنة و 110 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 20700 طن بضائع ، 20 شاحنة و 10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AKTE - I فارغة لشحن فوسفات والعبارة القاهرة بينما تغادر السفينة ROYAL - O وعلي متنها 20500 طن فوسفات تصدير الي الهند.

كما شهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و 105 شاحنة حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة بينما استقبل الميناء السفينة سينا، ويستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1580 راكب بموانئها.