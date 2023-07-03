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الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط ‏102127 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

( الإدارة العامة
( الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق و
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (102127) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها  (29263) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (908) مخالفة السير بدون تراخيص. (9) مخالفات موقف عشوائى. (31) مخالفة شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

المرورية 24 ساعة