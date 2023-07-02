مران الزمالك.. فقرة تدريبية على ركلات الترجيج استعدادًا لمواجهة المقاولون

خصص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فقرة تدريبية خاصة بالركلات الترجيحية خلال المران الذي أقيم صباح اليوم.

ومنح الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق تعليمات بتنفيذ عدد من اللاعبين لركلات الترجيح عقب التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم.ويأتي قرار المدير الفني بالتدريب على ركلات الترجيح تحسبًا للجوء إليها في مباراة المقاولون العرب المقبلة في الكأس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وحسم الزمالك بطاقة العبور للدور ربع النهائي، بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ 16، فيما تأهل المقاولون العرب، بعدف الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف.