أيمن مصطفى يستعد لطرح كليب "من كتر أحزاني" بالذكاء الاصطناعي 

يستعد الفنان أيمن مصطفى لطرح أحدث أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة، وهي أغنية على طريقة السنجل بعنوان "من كتر أحزاني".

وعن تفاصيل الأغنية، قال أيمن مصطفى في تصريح لـ"البوابة نيوز": "الأغنية مزيج من ستايل "RnB" و" Rock" وتم تنفيذ فيديو كليب الأغنية بتقنية الذكاء الاصطناعي، كانت فكرة جريئة وصعبة في نفس الوقت ، وكانت تمثل تحديا كبيرا نظرا لأن هذه تقنية جديدة وفي مراحلها الأولى".

وتابع أيمن: "الأغنية استغرقت صناعتها وقتا ومجهودا كبيرا من كل فريق العمل ، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".

وأغنية "من كتر أحزاني" من كلمات الشاعر محمد سالم ، وألحان وتوزيع أيمن مصطفى، جيتارات مودي مجدي، ناي جون روبيل، عود أيمن مصطفى، تسجيل وميكس وماستر أيمن مصطفى.

ويشار إلى أن أيمن مصطفى مطرب وملحن وموزع وسوليست بدار الأوبرا المصرية ومدرب كورال فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي وسبق أن قدم عدة أغاني من ألحانه بصوته وبصوت غيره من المطربين.

ومن أغانيه التي قدمها بصوته: “ويا الصور”، “بره الصندوق”، “إنسان عادي”.