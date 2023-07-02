فرقة «صابر عبد الستار» تنير الليلة الثانية لاحتفال الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

أحيت فرقة عازف القانون صابر عبد الستار، الليلة الثانية لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك مساء أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تغنى مطربو الفرقة، وهم: أحمد محسن، وشيماء وجيه، ومحيي صلاح، بأشهر وأجمل الأغاني الوطنية التي تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر، منها: "أنا على الربابة بغني، ويا فرحة الحرية، وأشجع ولد ولدى، ويا حبيبتى يا مصر، وبلدي أحببتك يا بلدي، وبالأحضان، ع الدوار"، واختتم الحفل بأغنية "يا أغلى اسم فى الوجود".

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا في الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو الجاري، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة في مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالًا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.