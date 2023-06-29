ads
الخميس 29 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أكثر من 1200 خدمة طبية لضيوف برنامج خادم الحرمين منذ بدء موسم الحج

الخدمات الطبية للجاج
الخدمات الطبية للجاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بلغ إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الطبية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم حج العام الحالي، أكثر من 1200 خدمة منذ بدء موسم الحج.

وأكد المشرف على البرامج الصحية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الدكتور عبدالمجيد بن محمد العجلان أن تقديم تلك الخدمات جاء عبر "8" عيادات طبية خصصت لتقديم الرعاية الصحية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم أكثر من 4951 حاجا وحاجة من 90 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك في مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن العيادات تعمل على مدار الساعة بمشاركة طاقم طبي متخصص، وفرت له كافة الإمكانات والتجهيزات الطبية، وسيارات الإسعاف المجهزة لنقل الحالات الحرجة بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يضمن تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة، مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية.

موسم الحج الخدمات الطبية الحرمين