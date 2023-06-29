رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

بعث الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هنأه فيها بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، ومرور 10 سنوات من الإنجازات شهدتها الدولة على كافة الأصعدة، صححت المسار وإعادة البناء، وأحدثت طفرة غير المسبوقة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر.

وجاء في نص البرقية: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة المنيا من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب، بأسمى آيات التهنئة وأصدق الأمنيات الطيبة بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي ستظل عنوانًا لإرادة المصريين وإصرارهم على الحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للتفرقة والانقسام".

وأكد د. فرحات، أن ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ستظل دومًا نموذجًا يستلهم منها المصريين روح التحدي في مواجهة المكائد والصعاب، ودافعًا لبذل الشعب المصري قصارى جهده وعطائه لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.