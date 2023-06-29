المطران شيحان يهنئ الرئيس بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو.

وقال المطران"شيحان" في بيان له نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"صباح اليوم :"باسم ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان. باسم مطرانها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم ابناء الطائفة المارونية في مصر. نرسل كلمة تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو العظيمة ذاك اليوم المجيد في تاريخ مصر المجيد والذي بشر وكرس لقيم الجمهورية الجديدة التي شهدت البناء والتنمية، وترسيخ لقيم الهوية الوطنية وقيم التسامح والتعايش بين المصريين. نرفع صلواتنا لله القدوس من أجلكم ومن أجل نهضة وسلامة وطننا العزيز مصر حفظها الله وحفظكم. كل عام وانتم بخير.. تحيا مصر".