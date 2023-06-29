ننشر الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة خلال ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة والطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، صباح اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك 1444 هـ، وسط الوجود الأمني لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة.



وشهدت الطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة سيولة مرورية، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.



وظهرت حالة من السيولة على الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وأيضًا بعض المناطق في المحافظة، منها محور 26 يوليو، وميدان التحرير، وميدان روكسي وكوبري أكتوبر، ورمسيس، ومناطق وسط البلد.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور في محافظتي القاهرة والجيزة، تزامنًا مع استكمال الأعمال الخاصة بتوسعة كوبري 15 مايو واستحداث مطالع ومنازل له بميدان سفنكس، الأمر الذي يستلزم غلقًا كليًّا لمطلع كوبري 15 مايو، كما أعلنت الأعمال الإنشائية التي تتم في شارع الهرم من سهل حمزة حتى ومبي بشارع الهرم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من انتشار سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق؛ لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث، من خلال الرقم 01221110000.