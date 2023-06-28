جرائم الجنس اللطيف.. عصابات نسائية تخصص سرقة ومخدرات ونصب

"الجنس اللطيف".. ربات البيوت وأمهات الأجيال المسئولات عن نشأة وتربية الطلائع لضمان مستقبل مزدهر، أصبح بعضهن آفة المجتمع ومصدر الإجرام بعدما تصدرت الساحة وقائع عدة وتشكيلات عصابية يتزعمها نساء فيما بينهن أو سيدات ورجال معًا، فيستخدمن حيلهن ولطفهن أحيانا للسرقة أو النصب والاحتيال، أو الاتجار في المخدرات حتى أصبح من الضرورى مواجهة تلك الأفعال بقوة للقضاء عليها، وفيما يلى أبرز وقائع منتصف العام الجاري:

تشكيل تقوده سيدة بالموسكى

أمرت نيابة الموسكي بحبس تشكيل عصابي تقوده سيدة، لسرقة الأجهزة من داخل السيارات المركونة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط إحدى السيدات، بدائرة قسم شرطة الموسكى، لقيامها ببيع جهاز تابلت بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية بأحد محال الأجهزة الإلكترونية الكائنة بدائرة القسم، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقة شنطة بداخلها بعض الأجهزة الإلكترونية من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب "كسر الزجاج" بالإشتراك مع شخصين "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما، وبحوزتهما جهاز "تابلت" - 2 هاتف محمول "مجهولا المصدر"- أجنة حديدية - جاكوش - سيارة ملك وقيادة أحدهما.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات حيازتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع أخرى، وتم بإرشادهم ضبط جهاز لاب توب لدى عميلهم "سيئ النية" "له معلومات جنائية".

عصابة النشل بالمواصلات

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على رجل و3 سيدات كونوا تشكيلًا عصابيًا لنشل ركاب المواصلات العامة بمدينة نصر.

تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهم "6 هواتف محمولة- مبلغ مالى" مجهولة المصدر.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" حال استقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعى.

عصابة العيادات الطبية

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس

تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العيادات الطبية بأسلوب «المغافلة» بمصر القديمة.

حيث تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من طبيبة بأحد المستشفيات، بتضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها «طفل وطفلة» للعيادة خاصتها الكائنة بدائرة القسم، وحال قيامها بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها بداخلها «مبلغ مالى- بطاقة الرقم القومى - كارت فيزا» ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سيدتان «لأحدهما معلومات جنائية»- مقيمين بمحافظة القليوبية.

تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «المغافلة»، وأقرتا بارتكاب 9 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

توظيف أموال فى ١٥ مايو

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع «فيسبوك» بشأن تضرر أحد الأشخاص من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد سيدتين بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

حيث تضرر صاحب الحساب من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد سيدتين، لقيامهما بالنصب عليه وآخرين بدعوى توظيف أموال بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت قيادة اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، أمكن تحديد وضبط المحكوم عليهما «سيدتان- مقيمتان بدائرة قسم شرطة 15 مايو- لهما معلومات جنائية»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مشغولات ذهبية

أمرت نيابة الجمالية بحبس سيدة ضبط بحوزتها مشغولات ذهبية، حال عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

واعترفت المتهمة بسرقتها من مسئولة مبيعات بالشركة محل عملهما بأسلوب «المغافلة»، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

عصابة رواد البنوك

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بحبس أخطر عصابة نسائية لسرقة رواد البنوك بمنطقة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائر قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما «٢ بطاقة بنكية - مشغولات ذهبية - مبلغ مالى مجهولة المصدر»، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى من كبار السن عن طريق تبديل البطاقات البنكية الخاصة بهم عقب إيهامهم بمعاونتهم فى سحب المبلغ المالى، ومغافلتهم واستبدالها بأخرى عقب التحصل منهم على الرقم السرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم، وإنفاقها على متطلباتهما الشخصية وشراء مشغولات ذهبية، كما أقرا بارتكاب 9 وقائع سرقة باستخدام البطاقات البنكية المضبوطة بحوزتهما.



تجارة الهيروين

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى القبض على 3 سيدات وعاطل بحوزتهم هيروين و5 ملايين جنيه وسلاح نارى بحدائق القبة.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم «بدون تراخيص» بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على كمية من الهيروين المخدر وزنت 2،750 كيلو جرام - بندقية آلية- عدد من الطلقات لذات العيار- 2 هاتف محمول- مبالغ مالية «بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حمايتهم.

وجاء القانون المصرى دون تفرقة بين رجل أو سيدة أن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.