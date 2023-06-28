مجازر الغربية تستقبل الذبائح بالمجان في أول أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن استقبال مجازر المحافظة لجميع الذبائح بالمجان منذ السابعة من صباح اليوم، وذلك ضمن خطة المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم ذبح الأضاحي بالمجان وتقديم كافة الخدمات البيطرية من خلال أطباء مديرية الطب البيطري المتواجدين بتلك المجازر، بدءا من اليوم وحتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية، فقد استعدت المجازر لاستقبال الذبائح قبل العيد طبقاً للقواعد المعمول بها، حيث بلغ عدد المذبوحات خلال يوم وقفة عرفات إلى ٦٨٥ ذبيحة بجميع مجازر المحافظة وبيانها كالتالي "٢٨٧ عجول جاموسي ، ١٦٩ عجول بقري، ١٧٧ ضأن ، ٣٥ جاموس كبيرة، ٤ أبقار كبيرة، ١١ ماعز ، ٢ جمال" كما استقبلت المجازر يوم الإثنين ١٤٢٧ ذبيحة وبيانها كالتالي "٥٤٩ عجول جاموسي، ٣٥٦ عجول بقري ، ٣٨١ ضأن ، ١٠٩ جاموس كبيرة، ١٦ أبقار كبيرة، ١٣ ماعز ، ٣ جمال".