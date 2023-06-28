وزير التنمية المحلية: التصدي بكل حزم للتعديات خلال إجازة العيد

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي ضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحافظات خاصة القطاعات الخدمية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بالمرافق الخدمية لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوي المواطنين .

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعامل بكل حزم مع أي محاولات لاستغلال أجازة العيد والقيام بتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف وتفعيل وحدات التغيرات المكانية لرصد أي متغيرات غير قانونية والتعامل الفوري معها وإزالتها علي الفور تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير .

كما وجه اللواء هشام آمنة بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقي الجهات الخدمية المعنية لتحقيق الانضباط في الشارع خلال أجازة العيد لعدم تعكير صفو المواطنين وفرحتهم بالعيد والعمل علي راحتهم وتحقيق السيولة المرورية والتصدي لأي مخالفات أو اشغالات فالشوارع الرئيسية والفرعية .

وطالب وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية بجولات ميدانية علي مدار اليوم وطوال أجازة العيد للرقابة على المتنزهات العامة كما وجه " آمنة " بأهمية تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين خاصة في الأماكن التي تشهد زحاماً خلال أيام العيد.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع بالوزارة لتقديم أي شكاوي خلال أيام العيد على www.facebook.com/sotakmasmw وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الاليكترونى info@mld.gov.eg وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أى شكوى لهم بسهولة ويسر .