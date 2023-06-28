ضبط المتهم بسرقة هاتف صحفي في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع"فيس بوك" متضمنًا محاولة أحد الأشخاص سرقة هاتف محمول من صحفى بأحد المواقع أثناء قيامه ببث مباشر حال تواجده بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.