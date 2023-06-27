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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

صلاح بيصار ناعيًا فرغلى عبدالحفيظ: "وداعًا أحد رواد الحداثة"

الفنان الدكتورفرغلى
الفنان الدكتورفرغلى عبد الحفيظ
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نعى الفنان والناقد التشكيلى صلاح بيصار، الفنان الدكتور فرغلى عبد الحفيظ، عميد كلية التربية الفنية سابقاً، والذى وافته المنيه اليوم.

نشر "بيصار" على صفحته الشخصية على تطبيق "فيسبوك"، قائلا: "وداعا فرغلى عبد الحفيظ، أحد رواد الحداثة فى مصر، رحماك ربى ما أن نودع أخ او صديق حتى يلحق به آخر، حكمة الله فى خلقة وسنة الحياة فى هذا الشهر ودعنا الكثير من الأحباب ومن رحلوا عنا، وبالأمس ودعنا الدكتور محمد مكاوى العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة"

وتابع: "اليوم نودع الفنان الدكتور فرغلى عبد الحفيظ العميد الاسبق لكلية التربية الفنية، وأحد رواد الحداثة فى مصر، فى رحلة امتدت لأكثر من ستين عاما مع ثراء الإبداع وتحولات التعبير وكان مبشرا بالتجهيز فى الفراغ مع عرائسه الملونة، التى تهتف بالصمت والسكون وقوة الحياة من طمى النيل من بداية رحلته مع الفن بعد تخرجه عام 1962، حتى توهجت رؤاة وشكلت العديد من التجارب فى التصوير المجسم وجسارة التعبير كما فى تشكيله لنبت حى فى أصيص متفجرا فى انبثاق فى فضاء التصوير".

وواصل: "حينما وضع لمساته وبصماته فى فنون ما بعد الحداثة، مواكبا لتلك الثورة التى تشكلت فى الثلث الأخير من القرن العشرين، اكتفى بتجاربه العديدة فى اللون وجريان الخطوط وتوثب المساحات خلال رحلاته  العديدة بمصر من سحر الجنوب إلى خارجها بمدن وعواصم العالم ومناطق فريدة كالبحر الميت، مكتفيا بمتعة الإبداع والتجريب فى الصورة بعد ان اصبحت الوسادة والمرفا ووالغاية دنيا التعبير".

واختتم بيصار قائلا: "رحم الله الفنان فرغلى عبد الحفيظ مع  من رحلوا عنا هذه الأيام وما مضى من أزمنه وسلام عليهم فى هذه الأيام المباركة".

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