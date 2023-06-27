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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيرمينو يوافق على الانتقال إلى أهلي جدة

روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو
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ذكرت تقارير صحفية سعودية، أن نادي أهلي جدة توصل لاتفاق مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، للتعاقد مع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير، أن فيرمينو وافق على عرض أهلي جدة الذي يمتد حتى 2026، بعد انتهاء عقده مع الريدز، بعدما شارك في 362 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 111 هدفًا وقدم 79 تمريرة حاسمة.

من جهته، قال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المتخصص في انتقالات اللاعبين في أوروبا، إن مسئولي نادي أهلي جدة السعودي دخلوا في المراحل الأخيرة من المفاوضات بشأن حسم صفقة فيرمينو.

ومن المقرر أن يخضع فيرمينو يخضع للفحص الطبي بعد الاتفاق على تفاصيل التعاقد، ثم يعلن الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن فيرمينو يناقش بعض التفاصيل في بنود العقد، قبل الموافقة بشكل نهائي على الانتقال إلى صفوف أهلي جدة.

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