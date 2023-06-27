بي بي سي: بريطانيا تنتظر نوعًا جديدًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة مرضى السرطان

تنتظر بريطانيا نوعًا جديدًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تختصر الوقت الذي ينبغي على مرضى السرطان انتظاره قبل بدء العلاج الإشعاعي، بسعر التكلفة لجميع وحدات الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن التقنية تساعد الأطباء في تحديد المكان الذي ينبغي توجيه حزم الإشعاع العلاجية إليه، لقتل الخلايا السرطانية، مع الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الخلايا السليمة.

وقام الباحثون في مستشفى أدنبروك بتدريب برنامج الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مايكروسوفت، ويقولون إن تطوير هذه التقنية استغرق عقدًا من الزمن.

بالنسبة لكل مريض، يقضي الأطباء عادة من 25 دقيقة إلى ساعتين في العمل على نحو 100 مقطع للفحص الإشعاعي، ويقومون بتحديد العظام والأعضاء المعنية بالعلاج بعناية. ويقول الباحثون إن برنامج الذكاء الاصطناعي يعمل أسرع بمقدار ضعفين ونصف.