وفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ أسوان بعيد الأضحى

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر يرافقه الأنبا أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، والوفد الكنسى المرافق لهم لتقديم التهنئة للمحافظ وأجهزته المعاونة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة .

وأكد أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين ، وأيضاً فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

ومن جانبه حرص الأنبا عمانوئيل على تقديم التهنئة للمحافظ بهذه المناسبة، وفى ظل أجواء من الأخوة والمحبة بين كافة أطياف وفئات الشعب المصرى، لافتاً إلى أن نسيج الأمة الواحدة من المسلمين والأقباط يؤكد على الأخلاق الحميدة بإعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين، وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة .

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