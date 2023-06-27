رئيس بعثة الجمعيات: الحجاج بخير في مشعر عرفات وجاهزون للنفرة إلى المزدلفة ثم منى

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن جميع الحجاج بخير ويمارسون شعائرهم، كما تم مراجعة كافة الخدمات المقدمة لهم والتأكد من جودتها، مثل الوجبات الجافة والساخنة والمشروبات والمرطبات والتكييفات، خاصة في في ظل ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا مراجعته جاهزية البعثة لنفرة حجاج الجمعيات إلى المزدلفة ثم منى.

جاء ذلك خلال تفقد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية، واطمأن على سلامتهم وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم، وهنأهم على بلوغهم الركن الأعظم في الحج وهو مشعر عرفات.

وأشار عبد الموجود إلى أن البعثة خصصت مكتبا بمنى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر، مؤكدا التنسيق مع المجموعة المتواجدة في الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لها في الفندق.

وفي نهاية الجولة.. دعا رئيس البعثة للحجاج بأن يتقبل الله منهم حجهم ويغفر ذنبهم، وأن ييسر لهم استكمال أداء فريضة الحج، والعودة إلى أرض الوطن بسلام، مطالبهم بالدعاء لمصر بأن يديم عليها الأمن والسلام ويحفظ البلاد والعباد.