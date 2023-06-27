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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استعجال التحريات حول ضبط عصابة شرطة مزيفة بالشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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واصلت نيابة الشروق وبدر، التحقيقات في ضبط تشكيل عصابى ينتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنيين بدائرة قسم شرطة الشروق، حيث كلفت بسرعة وصول تحريات المباحث للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة، تمهيداً لاحالتهما للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

عصابة شرطة مزيفة

وتعود الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الشروق بحوزتهما (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – جهاز لاسلكى "هيكلى") لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال الشرطة" حيث يقوما بإستئجار السيارات وإستخدامها فى إرتكاب الوقائع.

وأقروا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، كما تم ضبط السيارات المستخدمة فى إرتكاب تلك الوقائع، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان وإتهموهما بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

استعجال التحريات الشروق الشروق وبدر اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة صفة رجال شرطة ضبط تشكيل عصابى وقائع السرقة