قيادات الكنائس يتوافدون على ديوان عام الأقصر للتهنئة بعيد الأضحى.. صور

استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، وفود الطوائف المسيحية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشهد الديوان العام لمحافظة الأقصر، حضور نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر والوفد المرافق له من كهنة الإيبارشية بالأقصر، ورجال الأعمال ممدوح فيليب، وباسم فيليب، حيث قدموا التهنئة لمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما استقبل محافظ الأقصر، وفدا من الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، برفقته وفد من كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ الأقصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنين دوام الأمن والأمان والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة وروح المحبة بين أبناء الوطن، وأن يوفق مصرنا الغالية في استمرار مسيرة البناء والتنمية.

كما حضر إلى ديوان المحافظة، القس توماس الرزيقي المشرف علي دير مارجرجس بالرزيقات، والقس شنودة الرزيقي والقس فام الرزيقي كهنة دير مارجرجس بالرزيقات بالأقصر، وكذلك القس محروس زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بالأقصر والوفد المرافق له، حيث قدموا التهنئة لمحافظ الأقصر بمناسبة حلول عيد الأضحى، حيث تمنى الوفدين، أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والرخاء لكل شعب مصر الحبيب، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر من كل شر ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة.

واستقبل محافظ الأقصر، نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر والوفد المرافق له، والذين أعربوا عن خالص التهنئة لمحافظ الأقصر وأهالي المحافظة ولجميع المسلمين، مؤكدين أن الأعياد مناسبات طيبة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن، متمنيا لمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

من جانبه، رحب محافظ الأقصر بوفود الكنائس، مؤكدا علي المشاعر الصادقة بين أبناء الوطن التي تتجسد في كل المناسبات والأعياد مما يؤكد علي روابط المودة والمحبة التي تجمع بين الشعب المصري، مشيراَ إلى المصريين جميعا شركاء في تحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي، وأن مصر ستظل دائما نسيجًا مترابطًا ويدا واحدة ورمزًا للتسامح بين الأديان.

وعبر محافظ الأقصر، عن تقديره لهذه التهاني التي تعكس قوة ومتانة النسيج الوطني المصري، وكذا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تجمع كافة طوائف الشعب المصري.

وأكد محافظ الأقصر، على عمق مشاعر المحبة والأخوة بين المصريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم والتي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ.

فيما أشار محمد عبدالفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، إلى عمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي والمحبة وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة، وتشهد على عظمة الشعب المصري ومواجهته للصعاب والتحديات متحلياً بروح المواطنة والوحدة والمحبة التي يتمسك بها طرفي الأمة وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، معبراً عن امتنانه لتلك الزيارات، متمنيا دوام المودة والمحبة للإخوة المسيحيين ودوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات الدينية فرصة جيدة للتواصل وتبادل التهاني ومشاركة مشاعر المحبة والمودة.

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