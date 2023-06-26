صور| للتهنئة بالعيد.. محافظ الوادي الجديد يستقبل الأنبا أرسانيوس

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الاثنين، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بحضور العقيد محمد المستشار العسكري بالمحافظة سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووفد من الكنيسة.

وأكد المحافظ، تقديره لروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين كافة أبناء الشعب المصري، والتي تؤكد على قوة النسيج الوطني، موجهًا عظيم شكره واعتزازه لهذه التهنئة الكريمة، داعيًا الله أن يديم علي الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

محافظ الوادي الجديد يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات (1)

محافظ الوادي الجديد يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات (2)