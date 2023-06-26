محافظ الإسكندرية: خروج المصابين الـ4.. وحالة وفاة واحدة حصيلة العقار المنهار

يتابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عقار خليل حمادة المنهار عن كثب وسط تواجد كافة الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية مع الاستعانة بمعدات الهيئة الهندسية أعمال رفع الأنقاض للعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى منتزه أول الذي أنهار صباح اليوم.

وأوضح محافظ الإسكندرية، خلال تصريح صحفي له، أنه تم خروج الحالات الأربعة الذين أصيبوا إصابات طفيفة أثر الانهيار، لافتا إلى أنه هناك حالة وفاة واحدة، وأشار إلى أنه تم تكليف مدير مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية، بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لقاطني العقار والبالغ عددهم نحو 16 أسرة.

وكلف محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط، بمشاركة اساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء إنهيار العقار ، ومعاينة سلامة المنشآت المجاورة .

وأكد المحافظ أنه حتى الآن جاري الإسراع من أعمال رفع الأنقاض بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية مشيرا إلى أنه تم فرض كردون أمني حول محيط العقار لإبعاد المارة عن موقع الحادث.

والجدير بالذكر أنه فور وقوع الانهيار الأمامي لعقار خليل حمادة، انتقل محافظ الإسكندرية على الفور إلى مكان الحادث بتواجد جميع الجهات المعنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستمر في مكان الحادث لمتابعة كافة التداعيات أولا بأول.