انطلاق دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية لخماسى كرة القدم بشمال سيناء

انطلقت فعاليات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية، بمحافظة شمال سيناء خماسي كرة القدم تحت شعار « دوري الشوراع والأحياء والساحات الشعبية» وتحت عنوان "بالإرادة هنكمل رياضة" الذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسيناء.

نفذ دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية ادراة رفح بين فريقين مركز شباب المطله ومركز شباب الماسورة، وانتهت المباراة بفوز شباب المطله بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف.

وأشار إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، ان تنفيذ الدورى على مستوي جميع الإدارات بالمحافظة بمشاركة من الشباب والمواطنين في المرحلة العمرية من ٢٥ حتى ٣٥ عامًا في كرة القدم.

يهدف الدورى إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وحث المجتمع على ممارسة الرياضة، والتركيز على ممارسة الرياضة ضمن فريق واحد، ومحاربة أمراض العصر من خلال ممارسة الرياضة.

يأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لنشر الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشجيع المواطنين علي ممارسة والرياضة.