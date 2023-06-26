محافظ أسوان يلتقي وفد وزارة التربية والتعليم للارتقاء بـ25 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد وزارة التربية والتعليم برئاسة عماد الدين محمد منصور مدير الإدارة العامة للخدمات المركزية، وبحضور أسامة سليمان مدير إدارة الوافدين بالوزارة، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.

جاء ذلك ضمن الجهود الجارية للنهوض والارتقاء بمنظومة التعليم داخل نطاق محافظة أسوان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول اللقاء استعراض نتائج الزيارات الميدانية التى قام بها وفد الوزارة للتعرف على الإحتياجات الفعلية داخل 25 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة من إنشاءات وصيانة وتطوير وتحديث لزيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب قبل بداية العام الدراسى الجديد 2023/2024، بالتعاون والشراكة بين المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ووزارة التربية والتعليم، وذلك بمرافقة مديرى عموم الإدارات التعليمية، ومدير التخطيط والمتابعة بالمديرية، وكذا مسئولي الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسوان.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى لما يتم تنفيذه من مشروعات متنوعة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة لخلق أجواء مناسبة أمام أبنائنا الطلاب للتحصيل الدراسى المتميز، والحصول على المراكز المتقدمة فى المراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًا على أن ذلك يتوازى مع ما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهو ما يساهم فى تحويل المدارس لصروح تعليمية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل ورونق جمالى وحضارى متميز، ضمن الجهود الكبيرة والطفرة الغير مسبوقة التى تشهدها القرى من خلال تنفيذ مشروعات فى كافة قطاعات العمل العام لتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الحياة.