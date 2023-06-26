سفير هولندا: التعاون مع مصر في مجال المياه يمتد لأكثر من 47 عاما

قال هان ماوريتس شخابفلد، سفير هولندا في مصر أن أواصر التعاون بين البلدين في مجال المياه وحوكمة إدارة المياه لأكثر من 47 عاماً ، مشيداً بجهود الحكومة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الأمر الذى أثمر عنه أن يمتد التعاون من خلال هذا المشروع ليس عن طريق ضخ استثمارات ولكن دعم استدامتها مؤسسياً وبيئياً واجتماعياً من خلال آليات تعاون مشترك ونقل الخبرات بين الجانبين للحفاظ على جودة المياه ومواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه .

جاء ذلك اليوم الاثنين خلال اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه الشرب والصرف الصحي والذي يتم تنفيذه فى 4 محافظات بصعيد مصر، وهى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية و وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والسفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير هولندا في مصر والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والسيدة سنا هايوتيلنين، مدير مشروعات لإتحاد البلديات الهولندية "VNG International" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأميرة الصيرفى مدير المكتب الدائم لإتحاد البلديات الهولندية بمصر.

وقدم سفير هولندا الشكر لوزير التنمية المحلية على استضافة الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذى يتم تمويله من الحكومة الهولندية .

كما أعرب السفير الهولندي عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المصرية المعنية فيما يخص الاستخدامات الخاصة بالمياه والصرف الصحى في المجالات المنزلية والصناعية ، وأشار السفير الهولندي إلى الخطي التي يخطوها المشروع نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها والمحافظة على الأصول و مراجعة منهجيات وآليات إدارة المياه والتقنيات في مجالات إدارة الشبكات، وإدارة الأصول، واكتشاف فقد المياه التي من شأنها تقليل الهدر و التكاليف المستردة والتي تتكامل جميعها مع جهود الحكومة المصرية في هذا القطاع من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وبرنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة وباقى جهود الوزارات والجهات المعنية .