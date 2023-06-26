جثة وسط الشارع بميدان الجيزة تثير الرعب.. وتحريات لكشف الملابسات

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة أحد الأشخاص وسط الطريق العام بميدان الجيزة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

كانت البداية بتلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بالطريق العام بميدان الجيزة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص لا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة.

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.